Gemma Galgani viene scoperta in studio a dire una bugia e Isabella accusa la dama di aver preso in giro la redazione.

Questa puntata non è per nulla semplice per Gemma Galgani che è di nuovo protagonista al centro studio di accuse da più fronti. Con Una clip mandata in onda a inizio puntata viene alla luce che alcune dichiarazioni della dama non sono sincere e vengono smentite di fronte a tutti. A questo punto, interviene Isabella che accusa Gemma di essere d’accordo con Biagio.

Gemma mente su Biagio e Isabella accusa la dama di aver finto

Gemma ha più volte puntato il dito contro Isabella accusata da Biagio di non rivelare che tra loro ci sia stato molto di più. Per fare una differenza fra le due, la dama torinese dichiara a Isabella che a differenza sua non aveva baciato il napoletano. Una clip mandata in studio però, smentisce le parole della Galgani che dichiara che c’è stato un bacio passionale con Biagio. A questo punto Gemma si giustifica dicendo che si era dimenticata di averlo baciato ma Isabella interviene prontamente: “Il problema è che tu sei un pessimo esempio per le donne. Voi vi siete messi d’accordo. Appena ci sei uscita lo hai baciato nessuno dei due ha segnalato che invece vi eravate baciati.“. Così l’ex modella accusa Gemma di essersi messa d’accordo con Biagio perchè entrambi hanno omesso un bacio importante prendendo in giro il programma.