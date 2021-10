Il carabiniere di Don Matteo si confida ai microfoni di Serena Bortone raccontando qualche aneddoto della sua carriera e della sua vita privata.

L’attore italiano Simone Montedoro, ha conquistato il pubblico di Tale e Quale Show con le sue bellissime interpretazioni. Ai microfoni di Oggi è un altro giorno, condotto da Serena Bortone racconta un po’ della sua vita privata e della sua carriera.

Simone Montedoro: amori e carriera del “carabinieri di Don Matteo”

Nel consueto appuntamento della Bortone, oggi a raccontarsi a cuore aperto è Simone Montedoro attore italiano che ha interpretato il carabiniere in Don Matteo e che sta raccogliendo consensi in Tale e Quale Show. Dell’amore della sua vita racconta: “Ho avuto un colpo di fulmine. All’inizio non riuscivamo a mettere da parte la corazza che ci eravamo creati ma poi ci siamo arresi”. La famiglia di Simone attualmente è rimasta a Ibiza mentre l’attore sta continuando il suo percorso nel talent show condotto da Carlo Conti. Sulla carriera racconta come ha affrontato il provino e la prima registrazione di Don Matteo:

“Il primo giorno non trovavo Cecchini, ero emozionatissimo. Poi piano piano mi sono sciolto. Al primo provino, inevece, ero molto agitato. Ho risposto male a mia madre lei è rimasta in silenzio e mi ha detto di buttarmi che al massimo non mi avrebbero preso”. Poi racconta un aneddoto molto interessante su Flavio Insinna che lo ammira molto: “E’ stato Flavio che mi ha segnalato per recitare in Don Matteo.” A questo punto, non poteva mancare una domanda della conduttrice sul perché avesse scelto di recitare; Montedoro dichiara: “Ho scelto di fare l’attore per caso, sognavo quando ero bambino.” Dopo un servizio fotografico lo hanno incoraggiato a pensare di buttarsi nel mondo del cinema, racconta l’attore. A quel punto, Simone si è rivolto ad un’agenzia e ha iniziato un corso di recitazione. Da lì è partito tutto il suo bellissimo percorso nel piccolo schermo.