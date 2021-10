Chiara Ferragni è stata “vittima” della piccola Vittoria che le ha fatto molto male al naso, papà Fedez riprende il dolce siparietto.

La piccola Vittoria sta crescendo e con le anche le sue “biricchinate” indirizzare a mamma Chiara Ferragni. L’evento è stato immortalato da Fedez e messo subito online su Instagram che ha fatto divertire il web. La bambina dell’influencer ha un’ottima presa sui giochi ma forse sbaglia un po’ la mira. Ecco cosa è successo!

Chiara Ferragni e “il naso rotto” a causa della piccola Vittoria

Sembra un momento tenero madre e figlia come un altro, ma ciò che dovevano rappresentare coccole e abbracci si trasforma in una “tragedia”. La piccola Vittoria è intenta a giocare con un sonaglio per lei molto invitante e Chiara Ferragni le siede accanto sul divano leggermente impaurita da quella potenziale arma da taglio. Nel muovere il suo giocattolo, Vittoria lo dà sul naso alla mamma che si fa parecchio male. La divertente scenetta di famiglia viene ripresa da papà Fedez, con 3 scatti: “Breve storia di un naso rotto”; ogni scatto immortala il momento in cui l’influencer riceve il sonaglio in faccia dalla sua bambina. Il web ride di questa scenetta esilarante insieme al rapper. C’è da preoccuparsi per la forza della piccola? Vedremo come diventerà da grande, sperando che la sappia moderare. Ecco il post: