Nicola Savino riceve una presentazione non proprio canonica da Fiorello ma lui la prende con ironia e lo ringrazia per la particolare introduzione.

In questa edizione de Le Iene, a presentare il conduttore Nicola Savino c’è Fiorello. Questa volta però, al posto della consueta presentazione, il comico dice qualcosa fuori dai canoni a Savino che lo prende con il suo proverbiale senso dell’umorismo. Una presentazione alquanto originale ma d’effetto.

Fiorello presenta Nicola Savino ma non nel modo che ci si aspetterebbe

Fiorello inizia, come fa di solito, a presentare la puntata con grande entusiasmo. La prima ad entrare è Elodie e poi segue Nicola Savino. “Ladies and Gentlemen. Live from Cologno Monzese. La Giallapa’s band. Elodie” inizia normalmente la presentazione di Fiorello ma nel momento in cui arriva il turno di Savino, il comico dichiara: “E quella m**a secca di Nicola Savino, presentano Sta Gran Cippa”. A queste parole il presentatore scoppia a ridere e terminato lo scherzo, dichiara: “Ringrazio Fiorello per questa introduzione”, così Savino la prende ironicamente e sta decisamente al gioco. Quest’anno Le Iene sembra partire con tutte le giuste premesse, merito anche di tutte le donne che si alterneranno a presentare il programma, affiancando Nicola. Elodie, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocio Munoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud, sono le icone femminili che accompagneranno questa edizione dello show.