Retroscena piccanti riguardo l’Isola dei Famosi: Paolo Noise ha svelato un particolare racconto fatto da Christopher Leoni su una coppia…

Ha dovuto lasciare per motivi di salute, ma ora Paolo Noise sta meglio e in collegamento con Lo Zoo di 105 ha raccontato anche dettagli inediti dell’Isola dei Famosi. In particolare alcuni passaggi “piccanti” che gli sarebbero stati riferiti da Christopher Leoni.

Paolo Noise svela i retroscena “intimi” all’Isola dei Famosi

Parlando con Lo Zoo di 105, Noise, fresco d’addio al reality di Canale 5, ha raccontato dettagli intimi delle coppie presenti in Honduras. Anche di quelle che non ci sono più…

In particolare spiccano dei passaggi su Cecchi Paone e Simone Antolini: “Se qualcuno ha consumato? A parte loro due nessuno. I Jalisse sono romanticissimi, ma non hanno fatto niente. Fabio è tenerissimo. Lei, appena le parte la brocca infila qualcuno con la testa nell’acqua. È la classica persona che reprime la rabbia ma quando esplode spacca un braccio a qualcuno”.

E ancora su Paone e Antolini, ora fuori anche loro dal reality: “Allora, la prima volta gliel’ha organizzata Marco. Bellissima, romanticissima. Mi dispiace per la spiaggia che non era granché, ma era l’unica disponibile. Lo volevano fare al chiaro di luna, ci sta, lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Se li ho visti? No. Però poi ci hanno preso gusto. E hanno cominciato a fare gli “spadaccini” in spiaggia. Alle tre del pomeriggio ti giravi e loro erano lì, con le spade laser, che limonavano. E va bene, ci sta”.

Ma poi a sorpresa, ecco il retroscena con quello che sarebbe stato il racconto di Christopher Leoni: “Una mattina mi dice: ‘No, no, la prossima volta prendo un bastone, no queste cose non si possono fare, che schifo’. E io: ‘Che caz** è successo Christopher?’. E mi ha detto: ‘Hanno scop**o’. Praticamente si sono alzati al chiaro di luna e si sono messi a fare le cose davanti a noi che dormivamo. Christopher si è trovato la scena davanti”.

