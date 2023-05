Tornata alla condizione di un suo programma, Victoria Cabello si racconta tra lavoro e nuove avventure. Non mancano passaggi “pungenti”…

Tornata in tv con ‘Viaggi Pazzeschi’, il nuovo programma su TV8 in cui è protagonista insieme al suo migliore amico Paride Vitale, con cui aveva partecipato a Pechino Express, Victoria Cabello ha parlato a Vanity Fair raccontando diversi aspetti della sua carriera professionale. Proprio parlando delle conduzioni passate e dei colleghi avuti con alcuni personaggi da lei stessa “lanciati” nel piccolo schermo, non è sfuggita una frecciata alla nota Virginia Raffaele.

Nel corso dell’intervista è stato fatto un passaggio sulle persone che hanno preso parte ai programmi svolti dalla Cabello e a coloro che sono stati suoi ospiti con i quali sembrava fosse nato un rapporto speciale. Tra queste sono state citate Arisa, Geppi Cucciari e Virginia Raffaele.

“Arisa è molto carina, ogni tanto mi manda qualche messaggio: è una persona vera, e sono molto contenta del successo che ha avuto sia a livello musicale che come intrattenitrice. A Geppi voglio molto bene: abbiamo delle vite incasinate, ma ogni tanto riusciamo a vederci anche con Paride. Virginia, invece, non l’ho più né vista né sentita“.

Una frase a cui fa seguito anche una precisazione: “La Raffaele esplosa con me? Dopo Victor Victoria è arrivata a Quelli che il calcio con Simona Ventura, ma l’esplosione l’ha avuta quando sono arrivata io: sapevo come sfruttare al meglio le sue qualità, mi sono battuta affinché lei e Ubaldo Pantani non facessero solo i collegamenti ma intervenissero anche in studio. Io e gli autori, poi, abbiamo anche insistito sulla scelta dei suoi personaggi: da Belén alla Minetti”.

E ancora, forse proprio per questo: “[…] Mi spiace che nelle interviste di Virginia sembra che non abbia mai lavorato con me”.

