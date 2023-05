Disavventura per Francesco Chiofalo che ha avuto un imprevisto perdendo, di fatto, la propria carta di credito. Cosa è successo.

Furente Francesco Chiofalo in queste ore per un incidente che gli è capitato e che lo ha visto perdere la propria carta di credito. Sui social, l’ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island ha raccontato l’accaduto che, come poi spiegherà pure lui, è dovuto ad una sua disattenzione…

Francesco Chiofalo senza bancomat: cosa è successo

FRANCESCO CHIOFALO

Come spesso gli capita, Chiofalo ha raccontato ai suoi seguaci quanto vissuto nelle scorse ore. Il ragazzo ha vissuto una disavventura terminata con la perdita del suo bancomat. Sì, proprio così: l’ex anche di Antonella Fiordelisi, ha dovuto fare i conti con il ritiro della propria carta di credito e, per giunta, per un suo errore (ripetuto).

“Sono incaz**to nero di brutto”, ha detto sui social l’uomo. “L’atm si è risucchiato il bancomat perché ho sbagliato per tre volte il pin”, ha spiegato. A quanto pare quindi, l’influencer ha scordato il pin della carta e, di conseguenza, la banca in automatico glielo ha ritirato.

Sebbene l’errore sia stato palesemente suo, Chiofalo ha aggiunto: “Ma dai, ci vorrebbero più teste per ricordare i numeri”.

Inevitabile la reazione dei suoi fan che da un lato hanno mostrato affetto per una spiacevole situazione come questa, dall’altra hanno sorriso per i modi del ragazzo ma anche per il essere stato sbadato. Staremo a vedere se riuscirà a risolvere in tempi brevi.

Di seguito un vecchio post Instagram dell’ex Uomini e Donne e Temptation Island:

Riproduzione riservata © 2023 - DG