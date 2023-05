Bellissima sul red carpet di Cannes, Cecilia Rodriguez ha dovuto fare i conti con i soliti haters che sui social hanno fatto ironia…

Di rosso vestita, Cecilia Rodriguez ha incantato il red carpet di Cannes dove si sta svolgendo il noto Festival. Sui social, l’argentina ha pubblicato una serie di foto delle sue giornate e, come spesso le accade, ha dovuto fare i conti con i vari commenti degli utenti. Oltre a quelli positivi, ecco gli insulti e soprattutto l’ironia sulla sua presenza…

Cecilia Rodriguez, gli haters non capiscono la presenza a Cannes

Cecilia Rodriguez

Arrivata a Cannes per il celebre Festival del cinema, la sorella di Belen Rodriguez non ha esitato a pubblicare alcuni post in cui ha mostrato ai fan i primi outfit. Come detto, però, oltre a diversi commenti positivi, non sono mancati quegli degli haters che, in questo caso, non potendo certo criticare il suo aspetto fisico – Ceciu è assolutamente splendida in ogni outfit mostrato – si sono concentrati sul motivo della sua presenza in Francia.

Tra i vari commenti al veleno ne spiccano alcuni: “Scusa ma che film hai fatto per essere a Cannes?”. E ancora: “Ma chi credi di essere? Se hai andata a Cannes in mutande”.

Insomma, nessuna pietà per Cecilia che si trova a Cannes come testimonial di Kilian Paris, che l’ha voluta per pubblicizzare il suo profumo.

Va detto che al momento l’argentina si è mostrata da sola col suo staff. Tanti hanno infatti anche chiesto dove fosse Ignazio Moser, il suo compagno. Sull’argomento nessuna risposta ma probabilmente anche lui era impegnato altrove e non l’ha potuta seguire.

Di seguito anche i post Instagram dell’argentina col suo abito rosso che ha incantato tutti, dove si possono leggere tantissimi commenti e domande riguardo la sua presenza a Cannes. Parole positive ma anche quelle meno simpatiche:

Riproduzione riservata © 2023 - DG