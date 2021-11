Paola Turani, modella e influencer molto amata, ha 2 cani che adora. Scopriamo come si chiamano, che razza sono e come si comportano in casa.

Diventata mamma del piccolo Enea da poco, Paola Turani in realtà aveva già due bambini pelosi che ha sempre mostrato con gioia sui social. Stiamo parlando dei suoi cani, che sono entrati a far parte della sua famiglia dopo un lutto molto importante. Vediamo che razza sono, come si chiamano e come si comportano in casa.

Cani di Paola Turani: come si chiamano e che razza sono

Da sempre amante degli animali, tanto che si è iscritta alla facoltà di veterinaria senza però portare a termine gli studi, Paola Turani ha due cani che adora. La prima ad essere entrata in famiglia, nel 2016, è stata Nadine. Si tratta di un cane di razza terranova brown, che è arrivata dopo un lutto molto difficile. La modella e influencer aveva appena perso il suo adorato Bracchetto, un bovaro del bernese morto a causa di una brutta malattia. Paola ha sofferto moltissimo per la scomparsa, parlandone anche con i seguaci. Dopo aver metabolizzato la perdita, ha accolto in famiglia la bellissima Nadine.

Da cucciola era una palla di pelo marrone con occhi dolcissimi, crescendo ha mantenuto le medesime caratteristiche ma in versione maxi. Il terranova è un cane di taglia grande, una razza spesso utilizzata per i soccorsi in mare o nelle catastrofi naturali. Amico a quattro zampe molto docile e coccolone, Nadine ha dimostrato di essere un cane buono anche quando Paola ha accolto in famiglia un altro peloso.

Stiamo parlando di Gnomo, arrivato in casa nel 2018. Nonostante la dolorosa perdita di Bracchetto, la Turani ha scelto ancora una volta un bovaro del bernese. Nadine e Gnomo sono andati d’accordo fin dal primo momento e Paola non ha avuto alcun problema con l’inserimento. Sia il terranova che il bovaro sono ottimi cani da compagnia. Hanno entrambi bisogno del contatto umano, per cui non sono consigliati a quanti trascorrono molto tempo a lavoro. Anche se di taglia grande, adorano vivere in casa, a patto che gli vengano garantite passeggiate e corse in libertà.

3 curiosità sui figli pelosi della Turani

Come tutti i cani, quando erano cuccioli, Nadine e Gnomo hanno fatto qualche dispettuccio a Paola, ma niente di irreparabile. Adesso che sono cresciuti, è soprattutto il bovaro del bernese a giocare qualche piccolo scherzo alla Turani: adora scavare buche nel giardino.

-Nadine, nel mese di maggio del 2019, è stata operata per lesioni ai legamenti della zampa posteriore sinistra.

-Mentre Gnomo è un cane che ama il movimento, Nadine preferisce il relax.

-Il 5 luglio 2019, quando Paola Turani e Riccardo Serpellini si sono sposati, Nadine e Gnomo hanno partecipato alle nozze con un bellissimo fiocco celeste al collo.

