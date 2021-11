L’attore, in compagnia del suo cagnolino Dodger, ha investito in un marchio di cibo per cani, con lo scopo di tutelare la loro salute.

Chris Evans è da sempre un’icona, non solo per la sua bravura da attore, ma anche per la sua passione per gli animali, a favore di cui si batte sempre e comunque.

L’attore ha anche un cagnolone tutto suo di nome Dodger e il loro incontro è stato davvero singolare: Evans ha preso il pelosetto da un rifugio e, da quel momento, non si sono mai più separati , tant’è che Dodger è diventato una sorta di braccio destro per Chris.

I due, insieme, stanno portando avanti un progetto importante, a favore della tutela della salute dei nostri amici a 4 zampe: parliamo della diffusione di Jinx, un marchio di cibo per cani che utilizza per l’appunto solo prodotti anallergici e senza conservanti. Ovviamente tutto quel che è presente nel brand è stato prodotto da nutrizionisti specializzati e poi approvato da veterinari certificati.

Jinx è stato presentato per la prima volta a Los Angeles l’anno scorso e numerose sono state star e personaggi pubblici che hanno sposato il progetto, facendo grande pubblicità al marchio. Tra le personalità più note, ricordiamo Will Smith, Halsey, Nas, Lily Singh, Michael Strahan, Zachary Quinto e tantissimi altri.

E’ bello vedere come personaggi di rilievo prendano a cuore quel che concerne i nostri amici a 4 zampe!

