Anche Chiara Ferragni ha preso una posizione in merito alla tragica vicenda che ha visto protagonista Willy, il ragazzo di Colleferro ucciso da 4 coetanei.

Chiara Ferragni è stata travolta da una valanga di polemiche per aver preso – così come molte altre celebrities – una posizione in merito all’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo capoverdiano di 21anni ucciso da 4 coetanei a Colleferro. In una sua prima story via social l’influencer ha espresso le sue condoglianze alla famiglia del ragazzo, e a seguire ha condiviso un post dell’account spaghettipolitics in cui la vicenda viene etichettata come un evento di matrice fascista e razzista:

“Il problema lo risolvi cambiando e cancellando la cultura fascista e sempre resistente in questo paese, non cancellando il mezzo tramite il cui i fasci hanno fatto violenza. Il problema non lo risolve nascondendolo sotto al tappeto, lo si risolve con la cultura e l’istruzione; qualcosa che manca in questo Paese”, si legge nel post condiviso dall’influencer.

Omicidio Willy: la Ferragni nella bufera

In tanti via social hanno apertamente criticato e insultato Chiara Ferragni per i post da lei condivisi e riguardanti l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, un caso che in questi giorni ha indignato migliaia di persone. “Ci dobbiamo far insegnare l’antirazzismo dalla Ferragni?” ha scritto qualcuno via social, mentre altri ancora hanno invitato l’influencer ad occuparsi di argomenti più vicini al suo campo d’interesse.

La moglie di Fedez non ha replicato, e come molte altre celebrità ha invitato i fan a riflettere su questo terribile caso di cronaca affermando che il problema non sarebbe di certo lo sport praticato dai 4 aggressori, bensì l’ambiente culturale in cui la tragedia è avvenuta.

“I giornali non mettono il loro focus sul fascismo e sulla cultura predominante nella vita di queste persone. Addirittura c’è chi si propone di “eliminare queste arti marziali” per risolvere il problema”, si legge nel post condiviso dall’influencer via social.

Come lei molti altri personaggi famosi si sono espressi sul tragico omicidio di Willy: tra loro anche Giorgio Pasotti, Ghali ed Emma Marrone.

