Stando a un rumor giunto direttamente dal Portogallo Cristiano Ronaldo si sarebbe deciso a chiedere alla fidanzata Georgina Rodriguez di sposarlo.

Ronaldo e Georgina si sposano? Stando a quanto rivelato da Quotidiano.net la stampa portoghese ne sarebbe certa: il campione avrebbe chiesto alla fidanzata (madre della figlia Alana Martina) di sposarlo. La fatidica proposta sarebbe giunta durante una festa organizzata a bordo del loro lussuoso yacht, e ovviamente Georgina avrebbe risposto “sì”. Le nozze si svolgeranno in Italia come molti sognano?

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez

Ronaldo e Georgina pronti per le nozze?

Già da diversi anni si vocifera che Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez potrebbero presto convolare a nozze, ma per il momento la vicenda non ha trovato conferme. Sui social un post di Georgina, però, ha alimentato ancora di più il gossip: la modella ha postato un suo scatto insieme a Ronaldo e nella didascalia ha scritto in maiuscolo “yes”, segno inequivocabile – secondo i fan – che la proposta di nozze sarebbe finalmente giunta.

Da quando la coppia si è trasferita a Torino in molti hanno inziato a sognare la possibilità che le nozze vengano celebrate proprio nel Bel Paese, ma per il momento sulla vicenda non esistono prove o conferme.

La famiglia numerosa e i figli

Cristiano Ronaldo ha ben 4 figli. Dei primi 3 (Cristiano Jr e i gemelli, Mateo ed Eva) Ronaldo ha la custodia esclusiva e non ha mai voluto svelare l’identità delle madri. La quarta figlia del campione invece è Alana Martina, nata nel 2017 dal suo amore per Georgina. La modella si è sempre presa cura dei figli del campione come se fossero suoi, e in un’intervista a Grazia ha affermato:

“Desidero rendere i miei figli protagonisti di una vita speciale. Li porto a cavalcare pony, sulla neve, al mare, balliamo, cantiamo, giochiamo insieme. Io e Cristiano vogliamo dare loro la migliore educazione possibile e costruire una famiglia stupenda. Non vogliamo chiuderli in una campana di vetro.”