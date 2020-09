Vanessa Incontrada presa di mira dopo il red carpet a Venezia. Ma Selvaggia non ci sta e prende le parti della diva e paladina del “body positive”.

Dopo un red carpet da urlo a Venezia Vanessa Incontrada ha dovuto vedersela con gli haters e con una nota rivista, che ha deciso di pubblicare un triste sondaggio sul suo look al lido (in particolare sul trucco). Eppure Vanessa ha riscosso tantissimo successo appena ha messo piede sul tappeto rosso, con un abito cremisi monospalla di Dolce&Gabbana abbinato a un collier di Tiffany&Co.

Il sondaggio e la replica di Selvaggia Lucarelli

La rivista ha scritto sulla sua homepage e riferendosi alla Incontrada: “Forse il trucco occhi la invecchia un po’. Voi che dite?”. Una domanda innocente ma delicata, proprio per i trascorsi della show girl, che ha fatto scattare Selvaggia Lucarelli.

“Ci mancava anche il sondaggio – ha commentato la Lucarelli – . Eh ma mica diciamo che è invecchiata, diciamo che al limite è il trucco. In effetti dopo tutto quello che ha passato per le osservazioni sul suo aspetto, ci mancava il sondaggio”.

Vanessa Incontrada e body positive

Vanessa Incontrada oggi è una donna di successo, bellissima e sicura di sè. Ma non è stato sempre così, dopo la gravidanza infatti Vanessa è aumentata di peso, come capita a tantissime donne. Da quel momento gli attacchi sulla sua forma fisica le hanno fatto passare dei brutti momenti che sembra aver superato solo recentemente.

Vanessa Incontrada si è sempre battuta contro gli haters, divulgando un messaggio di “bosy positive” forte e partecipato. Tutti ricordano l’intervento a Domenica In, ospite di Mara Venier, dove ha detto, in riferimento agli haters e agli insulti sul suo fisico: “Viviamo in un mondo cretino, perché non puoi piacere a tutti, però sentir parlare sempre dell’aspetto fisico mi ha stancato. La cellulite ce l’ho, le smagliature pure, ma che devo fare? Siamo donne. E alla fine bisogna accettarsi”.