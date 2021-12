Secondo alcune indiscrezioni, Nicola Pisu è scappato via dallo studio del GF Vip 6 in seguito alle richieste di un autore e poi Signorini lo avrebbe insultato.

Nicola Pisu è andato via dallo studio nell’ultima puntata serale del GF Vip 6. Il motivo, secondo alcune indiscrezioni, sembra essere la richiesta insistente di un autore che gli chiede di intervenire nella clip di Miriana e Biagio. L’ex gieffino avrebbe deciso di andarsene in seguito a questo e nel mentre Alfonso Signorini lo avrebbe insultato pesantemente.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

L’indiscrezione sull’uscita di Nicola Pisu

“Ciao, sono a Cinecittà in studio del Gf Vip. Vi volevo far sapere che Nicola Pisu ha lasciato lo studio durante la pubblicità, prima della sorpresa per Patrizia Pellegrino. Praticamente ho visto durante la pubblicità un autore che gli ha gridato faccia a faccia a Nicola, che lo obbligava a intervenire nella clip di Biagio e Miriana che avrebbero fatto vedere dopo la sorpresa di Patrizia. Alla fine Nicola si è alzato dalla sedia e se n’è andato via. E mentre se ne andava via, Signorini gli ha detto “sei uno sfi*ato di m**da”.

Questa la segnalazione del Vicolodellenews su Nicola Pisu. Arriva prontamente la smentita dell’esperto di gossip, Edoardo: “Conoscendo le dinamiche dello studio mi sembra molto difficile che Signorini abbia detto una cosa del genere a Nicola. soprattutto perché lui in pubblicità sparisce, non resta sul palco. fidatevi solo delle mie anticipazioni.“

Riproduzione riservata © 2021 - DG