Davide Silvestri lancia una frecciata a Sophie e Gianmaria dopo aver visto lo scambio di baci e coccole sotto le coperte: per l’attore è stato fatto apposta.

L’attore è sempre stato molto schietto con i suoi coinquilini e anche questa volta non si smentisce. Davide Silvestri dice come la pensa sul bacio tra Gianmaria e Sophie e la sua risposta non piace all’imprenditore. Secondo Silvestri i due lo avrebbero fatto per far parlare di se al GF Vip 6.

Davide Silvestri e la frecciata contro Sophie e Gianmaria

Complice un po’ di vino e il bacio di Valeria Marini, ma tra Sophie e Gianmaria è scoppiata nuovamente la passione. Dopo il party nella Casa, i due gieffini hanno dormito insieme e si sono scambiati baci appassionati e effusioni sotto al piumone.

Questo improvviso cambio di rotta ha insospettito i telespettatori ma anche Davide Silvestri che rispondendo a Gianmaria sul loro bacio, dichiara: “Cosa non si fa per una clip“. Esattamente come Soleil, anche l’attore pensa che i due si siano messi d’accordo per mostrare la loro clip in prima serata e far parlare un po’ di loro. A queste parole l’imprenditore non ha reagito in modo positivo e ha replicato dicendo che considerava l’attore un amico e che ci è rimasto molto male.

