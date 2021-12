Iva Zanicchi sarà una concorrente del Festival di Sanremo 2022, la cantante si presenterà con un brano che rappresenta per lei la rinascita dopo la malattia e la morte del fratello per Covid-19.

All’età di 81 anni, Iva Zanicchi salirà sul palco dell’Ariston come concorrente di Sanremo 2022. La cantante rivela che il suo brano rappresenta per lei una rinascita dal dolore fisico della caduta e di quello psicologico per la morte del suo caro fratello.

Le dichiarazioni di Iva Zanicchi sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022

In occasione di un’intervista ad adnokronos, Iva Zanicchi racconta la gioia di essere stata chiamata a partecipare a Sanremo 2022: “Stavo facendo le due puntate del mio programma (‘D’Iva’, il programma-omaggio pensato da Mediaset per i 60 anni di carriera di Iva Zanicchi, ndr), lì qualcuno ha ascoltato il mio brano e mi ha detto: ‘Perché non vai al Festival di Sanremo? Così ho deciso di mandare la canzone ad Amadeus e lui da gran signore mi ha detto subito: ”Guarda Iva il pezzo ci piace”. Pensavo che avrebbe annunciato i nomi dei big il 15 dicembre ma per fortuna lo ha fatto prima sennò sarei stata in pena”.

Il Festival sarà per Iva una “rinascita” dalla malattia che l’ha colpita e dalla morte del fratello, scomparso per Covid-19: “Ho passato un anno che non auguro a nessuno, come è accaduto a migliaia di famiglie. Ho perso mio fratello in un modo che è difficilissimo da accettare perché non riesci mai ad elaborare il lutto. Come si fa ad accettare la morte di un fratello che improvvisamente non vedi più e non senti più?”

