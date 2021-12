Barbara D’Urso e Mara Venier hanno festeggiato insieme l’inizio delle festività natalizie a Milano, come dimostra un video scatenato su Instagram.

Barbara D’Urso e Mara Venier amano condividere con i fan i loro momenti più allegri tramite i social, come la cena a cui hanno partecipato ieri sera insieme per celebrare l’inizio delle festività natalizie.

Divise dalla tv, una alla Rai e una in Mediaset, ma unite nella vita! Le due conduttrici, infatti, sono molto amiche come dimostrano queste stories pubblicate su Instagram. In uno dei video, le vediamo mentre si abbracciano affettuosamente e Barbara D’Urso ha esclamato: “Mi sa che ci amiamo”

Le due donne tra cena, drink e selfie, hanno postato le immagini della reunion di numerosi amici storici. Infatti, insieme a loro diversi ospiti noti come ad esempio Fausto Leali, che si è esibito al microfono, Umberto Smaila, Diego Abatantuono, Massimo Boldi e naturalmente Jerry Calà, ex storico della Venier.

Dov’è il compagno della D’Urso?

Tutto bellissimo e divertente, una fantastica serata tra amici, Mara e Barbara che si vogliono bene…ma dove è finito il compagno della conduttrice di Pomeriggio Cinque?

Potrebbe esserci una crisi tra Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo, broker assicurativo di 47 anni, che da un po’ non si vede al fianco della Carmelita.

Causa dell’allontanamento un probabile litigio per motivi di gelosia, ma la showgirl non ha lasciato trapelare nessuna informazione. Cosa sarà successo?

