Il litigio scoppia durante una cena fuori a Milano. Scopriamo cosa è successo.

Le indiscrezioni sui primi litigi della nuova coppia arrivano dalle immagini del settimanale Oggi, che ci regala un racconto interessante. Siamo a Milano, nel pieno di una piacevole cena a Brera che vede seduti a tavola Barbara d’Urso, il fidanzato Francesco Zangrillo e altri loro amici. La serata sembra scorrere per il verso giusto: il vino e il cibo appagano i commensali, che chiacchierano vivacemente tra di loro. Tuttavia, ad un certo punto notiamo che c’è qualcosa che non va: Zangrillo sembra prestare attenzione, più che alla conduttrice, alla sua vicina di tavolo, una misteriosa e affascinante donna con i capelli chiari e una giacca rosa.

La D’Urso non sembra apprezzare e rivolge al compagno un’occhiataccia di avvertimento: Zangrillo, indignato, protesta e lo scontro si accende. Il litigio peggiora, così come i loro stati d’animo: la presentatrice decide quindi di allontanarsi momentaneamente dalla cena, palesemente sconvolta e irritata, insieme ad un amico che tenta di consolarla. La pace sembra ristabilirsi quando il fidanzato, in procinto di andarsene con la macchina, viene raggiunto da Barbara D’Urso, che decide di salire con lui. Quando sembrava che fosse tutto risolto, vediamo la D’Urso, una volta riaccompagnata a casa, scendere dall’auto furiosa, mentre lui se ne va dritto per la sua strada. Speriamo facciano pace presto…