Vedremo i momenti più importanti della coppia durante il loro viaggio a New York City.

Il principe Harry e l’attrice Meghan Markle, una delle coppie più chiacchierate degli ultimi anni, sono sempre un passo avanti a tutti e sanno come essere sempre al centro dell’attenzione mediatica. Da quando sono stati allontanati dalla famiglia reale, hanno tentato in diversi modi di andare avanti per la loro strada e farsi conoscere nel profondo da tutto il mondo, rendendo di dominio pubblico persino i loro momenti più intimi e sofferti.

Questa volta, come rivela la rivista Page Six, i celebri coniugi hanno in programma un importante show televisivo: si è fatti scoperto che Harry e Meghan sono fatti riprendere, all’insaputa di tutti, durante la loro visita di tre a New York. Molti infatti avevano notato che la coppia era accompagnata fissa da un fotografo e un cameraman. In più, sono stati visti dei microfoni indossati da Harry e plausibilmente anche da Meghan, che portava, stranamente, sempre delle giacche lunghe e pesanti, volte sicuramente a nascondere qualcosa che non doveva essere mostrato al pubblico. I momenti registrati verranno poi inseriti in un progetto più ampio, ossia un documentario sui due sposi e sulla loro famiglia.

Il documentario verrà prodotto e distribuito dal colosso dello streaming Netflix, ma non sappiamo ancora quando lo vedremo sul piccolo schermo. Altre fonti vorrebbero che i due coniugi abbiano commissionato anche filmati da girare in collaborazione con loro fondazione Archwell; insomma, due piccioni con una fava. Probabilmente il documentario e altri progetti sono rimasti fino ad ora segreti, poiché potrebbero comportare una nuova collisione con la famiglia reale d’Inghilterra. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.