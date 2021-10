Andrea Delogu è stata pizzicata a dare un bacio appassionato a un uomo misterioso, i due sembrano essere molto complici e felici.

Dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Montanari, Andrea Delogu è stata paparazzata con un nuovo amore. Lui è bello, affascinante, con un fisico che farebbe invidia a chiunque, il modello Luigi Bruno ha fatto battere di nuovo il cuore della conduttrice.

Andrea Delogu: il bacio appassionato con Luigi Bruno non lascia dubbi

Grazie agli scatti di Diva e Donna, è venuto alla luce che Andrea Delogu ha definitivamente archiviato la fine della sua relazione e adesso guarda al suo futuro. E che futuro quello con Luigi, bellissimo e affascinante modello che sembra aver rapito il cuore di Andrea. I due, sono infatti stati ripresi mentre si baciavano appassionatamente, non lasciando spazio a dubbi. Tra i due sembra già esserci una complicità molto forte ma ancora non vogliono uscire allo scoperto. Nessuna dichiarazione, nessuna foto social, d’altronde la Delogu si è sempre mostrata molto riservata e attenta alla sua vita privata. In ogni caso, grazie ai paparazzi il loro amore è emerso almeno un po’ dal segreto. Lo annunceranno presto ufficialmente? L’importante è che si vivano questa storia d’amore che, al momento, sembra andare a gonfie vele. Che sia un fuoco di paglia o meno, si vedrà.