Altre rivelazioni shock di Alex Belli sulla compagna Delia Duran, l’attore ha dichiarato che se lo dovesse lasciare non sarebbe un grosso problema.

Alex Belli fa delle dichiarazioni molto importanti su Delia Duran alla luce del suo rapporto con Soleil. L’attore ha dichiarato di essere innamorato anche della gieffina e questo potrebbe porre fine al suo rapporto fuori. Se Delia volesse chiudere con lui però… Belli sa già che fare.

Le dichiarazioni di Alex Belli su Delia Duran

“Se usciti da qui io trovo una situazione che è irrisolvibile allora dirò ‘Questa cosa del GF Vip ci ha messo davanti ad una prova e non siamo stati abbastanza forti, ne prendo atto e vado avanti’. Non finisce il mondo. Vengo da un matrimonio finito, punto e basta. Inutile pensarci adesso, fino a che non usciamo e capiamo tutto non avremo la soluzione. […] Se non riesco a risolvere con Delia? Va bene, amen. Io ce la metterò tutta. Delia è la mia tranquillità, se non la trovo va bene così. Significa che al GF Vip ho messo in gioco me stesso e se questo è bastato per chiudere, rimetto in discussione quello che avevo con lei. Credo sia un ragionamento razionale”.

Queste sono le parole di Alex Belli per Delia Duran, riportate da Biccy.it. Intanto la modella venezuelana ha deciso di andare via da Milano e dalla sua casa per “prendersi un po’ di tempo per se stessa”. Cosa succederà nelle prossime puntate?

