L’ex gieffino e noto chef 38enne, Andrea Mainardi è diventato papà per la seconda volta: la moglie Anna Tripli ha dato alla luce Cesare, il secondogenito.

Fiocco azzurro per Andrea Mainardi che diventa ancora una volta papà con il piccolo Cesare. Il secondogenito è nato dall’amore con la moglie Anna Tripli che ha regalato allo chef una gioia indescrivibile. L’annuncio sui social è pieno di auguri e felicità per il lieto evento.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Andrea Mainardi diventa papà per la seconda volta!

Andrea Mainardi, noto e affermato chef 38enne è diventato papà del piccolo Cesare il 6 dicembre. Per annunciarlo sui social ha pubblicato una foto bellissima della moglie, Anna Tripli che stringe commossa il suo bambino con queste parole: “PURA, GRANDIOSA, MAGICA, SPLENDIDA, EMOZIONANTE….VITA“.

Alle parole della moglie lo chef ex gieffino, già padre di Michelle, risponde con una bellissima dedica all’amore della sua vita: “Questo è il post di mia moglie, le sono stato vicino ogni secondo, spesso non sapevo cosa fare per aiutarla, avrei voluto condividere il suo dolore, straziante in alcuni frangenti, supporto morale ho capito ma nel concreto vedere soffrire tua moglie è davvero complicato…ma poi è uscita la testina del piccolo, e adesso eccolo lì già attaccato alla sua mamma…

sei stata davvero straordinaria, te lo dico davvero. Benvenuto piccolo Cesare Mainardi”. Ecco il post:

Riproduzione riservata © 2021 - DG