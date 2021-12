La scelta di Andrea Nicole ha fatto parecchio discutere per le sue dinamiche non del tutto in linea con le regole del programma, un suo amico però la difende.

La scelta di Andrea Nicole è stata molto discussa nonostante non sia ancora andata in onda. Dalle anticipazioni è emerso che la tronista abbia scelto Ciprian dopo aver passato la notte con lui ma senza avvisare la redazione. Questo ha creato una serie di critiche da parte anche della “padrona di casa”. Un amico dell’ex tronista commenta cosa è successo davvero durante la scelta.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Le dichiarazioni dell’amico di Andrea Nicole subito dopo la scelta

“Come al solito le notizie trapelano prima della messa in onda dei programmi e i commenti si sprecano. In merito alla scelta di Andrea Nicole credo che a tutte quelle persone che hanno scritto cose pesanti e offensive vada ricordato che il programma e le aspettative del pubblico a casa hanno uno schema, l’amore invece uno schema non ce l’ha.

Prima di trasformarci tutti in leoni da tastiera aspettate la puntata in causa. Andrea Nicole ha fatto un percorso coraggioso da solista libera e così l’ha terminato. Anche se forse ha concluso non propriamente secondo la scaletta ha scelto da donna libera e la sua scelta va rispettata.“

Queste le parole dell’amico di Andrea Nicole tramite social, riportate da Blogtivvu. Le sue parole continuano a conclusione del discorso: “Vi assicuro che ciò che si vede da casa non ha nulla a che fare con le dinamiche che accadono dietro le telecamere. Se sapessi esattamente come sono andate le cose non la penseresti in questo modo. Lo spettacolo è spettacolo, la vita vera è altra.“

Riproduzione riservata © 2021 - DG