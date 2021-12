La madre di Soleil Sorge sembra non avere simpatia per Alex Belli e le dinamiche che sta costruendo con la figlia all’interno della Casa del GF Vip 6.

Alex Belli non sembra avere molto le idee chiare sul suo rapporto con Soleil Sorge. A scatenare la reazione della mamma dell’influencer italo-americana sono delle dichiarazioni che l’attore ha fatto a Miriana Trevisan, in merito al rapporto tra i due.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Le dichiarazioni della mamma di Soleil Sorge su Alex Belli

Dopo le dichiarazioni che Alex Belli fa a Miriana Trevisan in merito al suo rapporto con Soleil Sorge, il web si scatena con le polemiche e interviene anche la madre della gieffina: “Non possiamo stare insieme, lei lo sa che ho una vita complessa. Qui funziona perché non abbiamo nulla da fare, abbiamo tanta complicità, tanto magnetismo ma no, la mia vita è un’altra. Se Delia fosse qui al posto mio entravo e la portavo via, se lei venisse io me ne andrei subito.” Queste le parole dell’attore, riportate da Blogtivvu.

A queste parole Wendy Kay commenta su Twitter: “Non lo sopporto più Alex, basta!Non mi piace e vorrei che si allontanasse da mia figlia!“. Queste le dure parole della donna a protezione di sua figlia. Probabilmente, Alfonso Signorini non si farà sfuggire l’occasione di mostrarla in puntata ai diretti interessati.

Riproduzione riservata © 2021 - DG