Oggi 6 dicembre Antonella Clerici festeggia il suo compleanno e durante la diretta riceve una sorpresa da Carlo Conti e anche da un’altra sua compagna di viaggio storica.

Giornata di festa oggi per Antonella Clerici, che ha festeggiato il suo compleanno durante la puntata di È sempre Mezzogiorno, il programma di cucina mattutino di Rai 1. Durante la diretta, la conduttrice ha ricevuto delle bellissime sorprese, che l’hanno fatta commuovere.

La prima è stato il collegamento con Carlo Conti, suo grande amico, che ci ha tenuto a farle i suoi auguri in diretta. Non poteva mancare Carlo, storico conduttore Rai ma soprattutto una persona molto importante per Antonella: insieme hanno ricordato la sorpresa che lui e Fabrizio Frizzi organizzarono per lei nel 2017.

In quell’anno, Fabrizio Frizzi era stato colpito da un’ischemia e Antonella Clerici lo rivide per la prima volta dopo il malore proprio durante la Prova del Cuoco, quando lui e Carlo Conti arrivarono in studio. Antonella Clerici era grandissima amica di Frizzi, ecco perché al solo nominarlo si è estremamente commossa alle parole di Conti:

“Io e Fabrizio ti abbiamo fatto una sorpresa e oggi te l’ho rifatta. È un modo per dirti quanto ti voglio bene, sei una persona vera e meravigliosa, sei la mia sorellina”

Un’altra graditissima sorpresa è stata quella fatta da Anna Moroni, che è comparsa a sorpresa in studio per la sua Antonella, che ha esclamato: “Mi ha inviato gli auguri ma era frettolosa, di solito mi scrive messaggi più lunghi.

Anna Moroni è stata una storica presenza alla Prova del Cuoco con Antonella Clerici, uno dei pilastri della storica trasmissione. Oggi, per la sua amica, è rimasta tutto il tempo in trasmissione seguendo le ricette e lo svolgimento del programma.

