Tante notizie negli ultimi giorni tra amori, scoop e qualche triste lutto. Scopriamo quali sono stati i principali gossip della settimana.

L’estate sta finendo ma le notizie sul mondo dello spettacolo e della televisione, ma non solo, non si fermano. Tantissimi i rumors d’amore con nuove o presunte coppie venute allo scoperto. Nel corso degli ultimi giorni non sono certo mancati gli argomenti come per esempio l’uscita allo scoperto di Belen Rodriguez con alcune foto con l’ormai famoso Elio, oppure gli scatti bollenti di Arisa o all’anniversario dei Ferragnez. Andiamo a vedere quindi i migliori gossip della settimana dal 28 agosto al 1 settembre.

I gossip della settimana: le foto di Belen e Elio

Belen Rodriguez

La settimana di gossip si è incendiata sul finire con un vero e proprio “show” di Belen Rodriguez. L’argentina ha scelto di uscire allo scoperto ma restando sempre misteriosa. Cosa ha fatto? La modella ha condiviso alcune foto che la vedono insieme all’ormai famoso Elio Lorenzoni. Il suo “Scatenatevi” rivolto a media e seguaci social non ha sciolto i dubbi sul loro rapporto. C’è chi pensa sia stata la conferma sulla nuova relazione e chi, invece, vede nelle immagini solo un’amicizia di lunga data.

Di seguito anche il post dell’argentina su Instagram:

Le foto senza veli di Arisa

Arisa

Ma negli ultimi giorni ha fatto tanto parlare anche la nota cantante e prof di Amici, Arisa. La donna, infatti, si è mostrata senza veli in alcune foto con tanto di didascalia che faceva riferimento alla ricerca di una proposta di matrimonio da parte di un uomo. Le immagini hanno generato, come era prevedibile, delle forti reazioni. Non tutte positive…

Lutto per Gian Maria Sainato

Gian Maria Sainato

Come spesso ci capita di raccontare, non solo notizie felici e scoop. Purtroppo, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi Gian Maria Sainato ha perso suo padre. L’uomo pare essere annegato mentre faceva il bagno. Un lutto molto duro da accettare per il ragazzo che ha ringraziato sui social per l’affetto ricevuto nelle ultime ore.

Grazie a tutti per la vicinanza in queste giornate così difficili. — Gian Maria Sainato (@giansainato) August 31, 2023

Ilaria D’Amico e Buffon si sposano

Ilaria D’Amico e Gianluigi Buffon

Tornando alle notizie ben più felici, ecco Ilaria D’Amico annunciare che molto presto si sposerà con Gianluigi Buffon. La nota giornalista e presentatrice ha raccontato di aver ricevuto la proposta dall’ormai ex giocatore e portiere. La data è ancora da decidere ma la donna ha fornito alcuni dettagli sul momento in cui l’ex storico calciatore ha deciso di compiere l’importante passo.

L’anniversario dei Ferragnez

Chiara Ferragni – Fedez

Non possono mancare i Ferragnez tra le notizie importanti di questi ultimi giorni. Chiara Ferragni e Fedez hanno festeggiato l’anniversario delle nozze, il loro quinto. In particolare l’imprenditrice digitale ha condiviso un post molto romantico dove, però, ha ammesso che le cose non sono sempre facili ma che è super felice di vivere tutto accanto al suo Federico.