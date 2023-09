“La signora Al-Fayed, i suoi figli e i suoi nipoti desiderano confermare che il suo amato marito, il loro padre e il loro nonno, Mohamed, è morto serenamente di vecchiaia mercoledì 30 agosto 2023”: con queste parole la famiglia ha dichiarato la morte di Mohamed Al-Fayed tramite un comunicato diffuso dal Fulham, di cui Fayed era stato proprietario negli anni ’90. Il padre di Dodi, morto insieme a Lady Diana, è venuto a mancare proprio alla vigilia del 26° anniversario dall’incidente auto avvenuto nel tunnel dell’Alma il 31 agosto del 1997.

Secondo la tradizione musulmana, il miliardario egiziano è stato sepolto entro 24 ore dalla sua morte avvenuta il 30 agosto. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, riposa accanto al suo amato figlio Dodi in un mausoleo situato nella tenuta di Barrow Green Court, nel Surrey.

Everyone at Fulham was incredibly saddened to learn of the death of our former Owner and Chairman, Mohamed Al Fayed.



We owe Mohamed a debt of gratitude for what he did for our Club, and our thoughts now are with his family and friends at this sombre time.