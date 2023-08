Nella mattina del 29 agosto è deceduto Andrea Sainato, il padre dell’influencer ed ex naufrago Gian Maria Sainato.

Un terribile dramma ha investito in queste ore la famiglia di Gian Maria Sainato: il padre dell’influencer è annegato a Sapri (comune di Salerno) e non è ancora dato sapere se abbia accusato un malore o se il maltempo e il mare mosso possano avergli impedito di uscire dall’acqua. Al momento suo figlio, Gian Maria, non ha ancora rilasciato dichiarazioni.

Gian Maria Sainato: il padre è scomparso

Un terribile lutto ha investito Gian Maria Sainato, che ha perso suo padre Andrea (59 anni) in maniera drammatica. Stando a quanto riporta Il Mattino, l’uomo stava facendo il bagno quando un poliziotto presente sul posto si sarebbe accorto che qualcosa non andava. Purtroppo l’intervento dei soccorsi non sarebbe bastato a metterlo in salvo e in queste ore in tanti, attraverso i social, stanno esprimendo il loro cordoglio per la sua scomparsa.

Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi Gian Maria non aveva nascosto di aver avuto un rapporto difficile con suo padre e in tanti, sui social, si chiedono come stessero le cose tra i due al momento della scomparsa dell’uomo.