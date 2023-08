Sui social c’è chi ha aspramente criticato Chiara Ferragni e suo marito Fedez per l’episodio di The Ferragnez dedicato a Sanremo.

Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato via social l’uscita dell’episodio speciale di The Ferragnez – la serie dedicato a Sanremo e qualcuno, tra i fan, li ha accusati di aver orchestrato a tavolino tutto ciò che è accaduto durante e dopo la kermesse (quando i due, a causa di una presunta lite, hanno smesso di mostrarsi sui social per settimane). Sulla questione è intervenuta la stessa Chiara Ferragni, che contro uno dei suoi detrattori ha sbottato scrivendo: “Guardati l’episodio e capirai molte cose invece di dire cretinate, grazie”.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: la replica alle critiche su The Ferragnez Sanremo

Sui social in tanti hanno preso di mira Chiara Ferragni e Fedez a seguito dell’uscita del trailer su The Ferragnez – La serie, e dove si sentono i due parlare per la prima volta della presunta crisi che li avrebbe portati ad allontanarsi dai social per alcune settimane.

In seguito alla vicenda Fedez ha dichiarato che avrebbe assunto degli psicofarmaci che, in quel periodo, lo avrebbero costretto a prendere le distanze dai social. Sulla vicenda emergeranno ulteriori dettagli? In tanti tra i fan sono impazienti di saperne di più.