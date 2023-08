Ilaria D’Amico ha annunciato che lei e Buffon saranno presto marito e moglie. I due sono legati dal 2014 e hanno avuto un figlio insieme.

In occasione del suo 50esimo compleanno, Ilaria D’Amico si è confessata con il Corriere della Sera e ha svelato che molto presto lei e Gigi Buffon saranno marito e moglie: lo scorso gennaio infatti lui le avrebbe fatto la fatidica proposta.

“Sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione… finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili. Tipo, a cena, di punto in bianco, diceva: ‘Ma come mai io e te non ci siamo ancora sposati? Lo facciamo?’. Una volta me lo ha chiesto con un messaggio via Whatsapp da Parigi… ma alla nostra età le cose vanno fatte come si deve…”, ha affermato.

Ilaria D’Amico

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon: la proposta di matrimonio

Ilaria D’Amico ha annunciato che presto lei e Buffon saranno marito e moglie ma ha anche precisato che il loro desiderio sia quello di avere un matrimonio “intimo, senza clamore”. Sui social in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulle nozze tra i due che, probabilmente, si terranno dopo la fine del 2024 a causa dei loro numerosi e rispettivi impegni di lavoro.

“Ci eravamo detti di farlo a giugno 2024, con calma, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale e quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese… scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia”, ha confessato lei al Corriere della Sera.