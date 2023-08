Nathan Falco ha iniziato un nuovo anno scolastico e i suoi genitori, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, hanno scelto un istituto esclusivo.

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci non badano a spese quando si tratta del loro figlio, Nathan Falco, e quest’anno lo hanno iscritto presso la Internation School of Montecarlo la cui retta annuale, stando a quanto riporta Il Messaggero, sarebbe di ben 30mila euro l’anno. Il figlio dei due vip è nato nel 2010 e pertanto oggi ha 13 anni.

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci: la retta della scuola del figlio Nathan Falco

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno avuto insieme un unico figlio, Nathan Falco, che quest’anno ha iniziato le scuole medie. Per l’occasione i suoi genitori hanno optato per uno degli istituti più prestigiosi di Montecarlo e in tanti, sui social, sono rimasti stupiti nell’apprendere quali sarebbero le cifre relative alla retta dell’istituto scolastico.

ElisabettaGregoraci e Flavio Briatore hanno mantenuto rapporti pacifici per il bene del figlio e nonostante oggi i due conducano vite separate (la showgirl fa coppia fissa da quasi un anno con Giulio Fratini).