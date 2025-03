Dalla paura per Platinette alla “pazzia” di Emma Marrone: i gossip della settimana

Tante notizie in questi ultimi giorni dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv: scopriamo i migliori gossip della settimana.

Non sono mancate le notizie in questi ultimi giorni nel mondo della tv, dei social e in generale dello spettacolo. A prendersi la scena, purtroppo, l’allarme sulle condizioni di salute di Mauro Coruzzi, ovvero di Platinette ma anche alcune “sorprese” legate a Emma Marrone e non solo. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 24 al 28 febbraio 2025.

I gossip della settimana: paura per Platinette

La settimana si è aperta, purtroppo, con l’allarmante situazione legata alle condizioni di salute di Mauro Coruzzi, per tutti Platinette. L’uomo, infatti, ha pubblicato un post sui social direttamente dall’ospedale e ha provato a spiegare la sua situazione. Il volto tv è sembrato provato e in difficoltà e si attendono informazioni sul suo conto.

Platinette (Maurizio Umberto Egidio Coruzzi), conduttore radiofonico italiano, partecipa ad Atreju 2021 – Il Natale dei Conservatori a Roma, Italia, il 10 dicembre 2021

Coruzzi ha solamente spiegato ai fan: “Sono ricoverato per controlli, il mio disturbo è apparso poco prima di Sanremo”. La speranza è che presto possano esserci aggiornamenti importanti in positivo sul suo conto.

Chi ha vinto MasterChef 14

Finale di MasterChef Italia 14 con la vittoria di Anna Yi Lan.

Si è conclusa la quattordicesima edizione di Masterchef. La trasmissione di Sky dedicata alla cucina ha visto Anna Yi Lan trionfare nella finalissima. La donna, grazie al suo menu degustazione, intitolato “L’Eden di YilAnna“, ha conquistato i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

L’annuncio di Barbara Palombelli su Eleonora Giorgi

Eleonora Giorgi

Di ben altro spessore, purtroppo, l’annuncio fatto da Barbara Palombelli durante Forum in merito alle condizioni di salute di Eleonora Giorgi. La conduttrice ha spiegato che la sua amica, nonché madre di Paolo Ciavarro che lavora appunto alla trasmissione di Rete 4, “ci sta per salutare”. L’attrice sta lottando con un brutto male da tempo.

La nuova “pazzia” di Emma Marrone

Emma Marrone

Protagonista in questi giorni anche Emma Marrone. La nota cantante ha fatto una vera pazzia con un nuovo tatuaggio vicino all’inguine con annessa dedica. L’artista, infatti, ha scelto di omaggiare un amico e collega facendosi incidere il suo nome…

Bebe Vio allo scoperto con il fidanzato

Bebe Vio

Chiudiamo questa carrellata di gossip con un sorriso. Bebe Vio, dopo tanti rumors, è finalmente uscita allo scoperto con il suo fidanzato, Gianmarco Viscio. La nota atleta paralimpica, infatti, ha pubblicato una foto in compagnia della sua dolce metà. I due sono felici da tempo ma ora tutto sembra avere tutti i crismi dell’ufficialità.