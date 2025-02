Anche il noto paroliere e volto tv Cristiano Malgioglio ha detto la sua su Tommy Cash e la sua canzone “contro” l’Italia.

Tutti, ma proprio tutti (almeno in Italia), contro Tommy Cash. Persino il Codacons è intervenuto per via della canzone che l’artista porterà all’Eurovision Song Contest e che vede alcuni passaggi che risultano offensivi del Bel Paese. In queste ore, anche Cristiano Malgioglio ha voluto dire la sua, sia sul personaggio che canta sia sul brano in sé.

Malgioglio e il commento su Tommy Cash all’Eurovision

Tommy Cash prenderà parte all’Eurovision Song Contest con il brano ‘Espresso macchiato‘, un pezzo che ha diversi passaggi che sembrano prendere in giro l’Italia con diversi luoghi comuni, spesso anche offensivi. In questa ottica, parlando all’Adnkronos, Cristiano Malgioglio è intervenuto scagliandosi contro l’artista ma anche mettendo in evidenza come questo boom mediatico sia frutto di una precisa strategia.

Cristiano Malgioglio – www.donnaglamour.it

“Tommy Cash è un provocatore e tutta l’italia ha abboccato e ‘Tutta l’Italia’ temo ci rimetterà le penne”, ha detto il paroliere. “[…] Chi conosce bene Tommy Cash, come me che mi interesso spesso dei fenomeni musicali anche dell’Europa dell’est, sa che ha fatto spesso operazioni per far parlare di sé. L’anno scorso per le Olimpiadi fece un brano intitolato ‘Untz Untz’ con un video in cui pseudo atleti facevano ogni tipo di posizioni e giochi sessuali, qualche anno fa fece un brano intitolato ‘Pussy money weed’, che non sto qui a tradurre. Nasce così, come un provocatore. Questa volta offende l’Italia e noi ci siamo cascati […]”, ha aggiunto Malgioglio.

La strategia di Tommy Cash

In alcuni passaggi dell’intervista, poi, Malgioglio si è concentrato sul brano in sé: “Della canzone di Tommy Cash cosa direi? Che nel ritornello è molto orecchiabile e tra l’altro in tanti mi hanno chiamato perché assomiglia ad alcune mie canzoni, più di tutte ‘Amada mia, amore mio’. Per il resto è una canzoncina molto ruffiana, niente di che”. E ancora: “È un’operazione furbetta, che gli sta riuscendo per merito nostro. Negli altri paesi nessuno se l’è filato. Noi gli abbiamo regalato milioni di visualizzazioni”.

Da Lucio Corsi a Giorgia

Facendo riferimento a chi rappresenterà l’Italia all’Eurovision 2025, ovvero Lucio Corsi, il paroliere ha spiegato che per lui “non sarà facile”. In questo senso Malgioglio, senza giri di parole, ha ammesso che lui avrebbe avuto una preferenza per l’evento: “Io avrei mandato Giorgia che con le sue doti vocali avrebbe potuto fare la differenza”, ha detto.