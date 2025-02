Flavio Montrucchio svela i segreti del suo amore e cosa non fare al primo appuntamento

Il famoso attore e conduttore Flavio Montrucchio ha raccontato dettagli sulla sua relazione con Alessia Mancini e qualche piccolo segreto.

Amatissimo sul piccolo schermo anche grazie alla trasmissione ‘Primo Appuntamento’, per la quale vanta un importante cachet, Flavio Montrucchio è stato protagonista di una interessante intervista a Oggi nella quale ha parlato del suo amore per Alessia Mancini con cui, ormai da anni, vive una bellissima relazione. Tra i tanti passaggi, anche qualche piccolo segreto per non fallire al primo appuntamento.

Flavio Montrucchio e la relazione con Alessia Mancini

Felicemente sposati da tanti anni, Flavio Montrucchio e Alessia Mancini vivono sereni e con grande gioia il loro rapporto. Il noto volto tv e conduttore di ‘Primo Appuntamento’ ha svelato alcuni segreti della loro storia d’amore. Se in passato a Verissimo aveva raccontato: “Ci siamo incontrati in discoteca e l’ho subito corteggiata. Mi ero innamorato e per lei ho fatto di tutto. Dopo due anni ci siamo sposati”, adesso a Oggi ha rivelato nuovi dettagli.

Flavio Montrucchio – www.donnaglamour.it

“Non sono la stessa persona di 20 anni fa, ma sono stato fortunato a cambiare nella stessa direzione di mia moglie”, ha racconato Montrucchio spiegando che appunto il segreto è quello di “saper crescere insieme“.

I segreti al primo appuntamento

Curioso, visto anche il suo ruolo in tv da presentatore di ‘Primo Appuntamento’, è stato il consiglio riguardo a come comportarsi alla prima uscita. Montrucchio ha prima di tutto citato una delle regole principali: “Mai parlare dei propri ex“, Poi anche un altro segreto: “Saper ascoltare è la regola numero uno. Sovrastare l’altro non funziona mai. Quando scatta la scintilla, non esistono distanze geografiche o logistiche che tengano”. Staremo a vedere se i suoi consigli saranno utili a qualcuno. Lui e la Mancini sono sposati dal 2003 e hanno due figli: Mya, nata nel 2008, e Orlando, nato nel 2015. Quindi l’esperienza in questo campo sembra esserci…