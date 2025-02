Un maestro della conduzione e, a quanto pare, anche di consigli: Paolo Bonolis da applausi ad ‘Avanti un altro’. Il discorso motivazionale.

Non solo la sua relazione che, in qualche modo, prosegue con l’ex moglie Sonia Bruganelli. Paolo Bonolis torna a far parlare di sé per la sua abilità da conduttore e grande motivatore. Il presentatore, infatti, nel corso di una recente puntata di ‘Avanti un altro’ su Canale 5, ha stupito tutti con un discorso motivazionale ad una giovane concorrente che aveva spiegato di avere dei problemi con l’ansia a causa del suo percorso di studi.

L’ansia della concorrente ad ‘Avanti un altro’

Nel corso delle varie puntate di ‘Avanti un altro’ su Canale 5, Paolo Bonolis e Luca Laurenti si trovano spesso a che fare con concorrenti molto divertenti e, spesso, anche un po’ strani. Durante una recente puntata, invece, i due presentatori hanno avuto davanti a loro una giovane ragazza, una studentessa universitaria, alle prese con qualche problema di ansia.

Paolo Bonolis – www.donnaglamour.it

La giovane ha spiegato: “Eh, ho spesso ansia. Piango, vado a letto e piango di nuovo. Come mai? Eh vabbe, gli esami, la vita da universitaria…”, ha le parole della concorrente che, un po’ in imbarazzo ha sorriso ma evidentemente trattenendo, anche in questo caso, il lato più “oscuro” della sua reale emozione.

Il discorso motivazionale di Paolo Bonolis

Quello che nessuno si sarebbe mai aspettato è che Bonolis, da grande uomo, iniziasse con un discorso davvero molto bello. “Ridi, brava, ridi. Sei giovane, hai 21 anni, sei una bella ragazza”. E ancora: “È vero che veniamo in un mondo dove tutti pretendono tutto, dobbiamo essere bravi, fantastici… Non gli credere. Vivi serena, goditi la vita. Studia perché sai che devi studiare, perché vuoi fare Giurisprudenza, ma non stare lì con sto sciacallo sul collo da angoscia“.

Il conduttore ha proseguito: “Non ci metterai quattro anni, ce ne metterai cinque, e chissenefrega. Però la gioia dentro ti darà la facilità di fare al meglio tutto quello che devi fare, sennò l’ansia diventa un veleno esistenziale. Levatela di dosso”. Il filmato del discorso di Bonolis è presto diventato virale sui social con il media Superguida Tv che ha anche diffuso la clip su TikTok.