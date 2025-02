Matilde Brandi, il party per il compleanno: la torta speciale e il ricordo che emoziona

Una serata speciale per Matilde Brandi che ha festeggiato in occasione del suo 56esimo compleanno. Ecco come e chi è stato invitato.

Dopo aver annunciato le novità in vista del matrimonio, per Matilde Brandi è stato tempo di festeggiare il suo 56esimo compleanno. La nota soubrette, infatti, nelle scorse ore ha avuto modo di organizzare una bellissimo party in compagnia degli affetti a lei più cari. Tanti amici e amiche, una torta personalizzata e, infine, anche un ricordo commosso per due persone speciali.

Matilde Brandi, tutto sul party di compleanno

Attraverso le sue stories Instagram e quelle di alcune delle amiche invitate al party è stato possibile ricostruire la serata speciale vissuta da Matilde Brandi, in occasione dei festeggiamenti per il suo 56esimo compleanno. La soubrette ha celebrato questa giornata a Roma, precisamente in un noto locale, all’Enoteca Graziani.

Fin dall’inizio della festa è stato possibile capire il clima di gioia per la festeggiata che, piano piano, ha accolto tutti gli invitati. Erano presenti Milena Miconi, Miriana Trevisan, Fanny Cadeo, Patrizia Pellegrino ma anche Manila Nazzaro, Elisabetta Ferracini, Fabiola Sciabbarrasi, Angela Melillo e Sonia Gioia. Tra balli, canti e bollicine è stato tempo anche di una torta molto bella e personalizzata con la scritta ‘Highlander’. Sul dolce anche una candelina che la donna ha spento con accanto le sue due figlie dando un pizzico di ulteriore emozione al momento.

Il ricordo commosso

Dalle stories social della Brandi è stato poi possibile apprezzare anche un altro momento molto particolare. La donna, infatti, dopo aver festeggiato, non ha perso occasione per ricordare due persone a lei tanto care: i genitori. La bella Matilde ha pubblicato una foto di un vaso di fiori, sul quale si è vista incisa la scritta “Mamma Tina, Babbo Pietro”. La soubrette ha quindi scritto nella storia: “Siete sempre con me”.