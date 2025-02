Sarah Toscano virale: il video simpaticissimo fa il pieno di like

La giovane cantante Sarah Toscano è diventata virale sui social per un video davvero curioso e simpatico mentre prepara… un toast.

Sarah Toscano, una delle giovani cantanti più chiacchierate del momento dopo il Festival di Sanremo 2025 anche per una gag con un noto tennista, ha fatto divertire migliaia di utenti con un video esilarante in occasione della Giornata Internazionale del Toast. La giovane ha deciso di celebrare questa curiosa ricorrenza in un modo semplice ma incredibilmente coinvolgente.

Sarah Toscano, il video virale su TikTok

Nel dettaglio, il filmato vede la bella Sarah scongelare del pane e preparare un panino con quello che ha in casa. Tra i particolari evidenziati nel video, si vede un frigo praticamente vuoto e una confezione di sottilette già aperta e poco altro. A quel punto, la ragazza ha preparato il suo toast/panino, di fatto, con quello che ha trovato.

L’ironia e le reazioni

La cantante ha creato questo filmato su TikTok mostrando grande ironia e facendo capire di voler affrontare ogni cosa, anche un semplice toast, con la sua proverbiale leggerezza e simpatia. Il video ha rapidamente accumulato centinaia di migliaia di visualizzazioni, superando i 160.000 “Mi piace” e raccogliendo oltre 2.000 commenti da parte dei fan entusiasti. Molti utenti hanno iniziato a ricreare la sua versione del toast, trasformando la clip in un trend virale. Chissà se la ragazza sfrutterà questa ondata social per qualche nuovo brano musicale dopo ‘Amarcord’, canzone presentata a Sanremo 2025.