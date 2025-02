Il noto attore di Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo, è pronto ad ingrassare 20 kg per questioni lavorative. Ecco cosa farà.

Protagonista di Mare Fuori, Massimiliano Caiazzo torna a far parlare non solo per quella che sembra essere stata la fine della sua relazione con Elena D’Amario ma anche per un importante ruolo da lui accettato a livello lavorativo che lo porterà ad ingrassare di circa 20kg. Caiazzo, infatti, diventerà Pino Daniele in ‘Je so pazzo’ che arriverà sul grande schermo alla fine dell’anno.

Massimiliano Caiazzo diventa Pino Daniele

Il grande pubblico lo ha imparato a conoscere dopo la sua apparizione in Mare Fuori. Adesso per Massimiliano Caiazzo ci sarà una nuova sfida. Il giovane attore, infatti, interpreterà Pino Daniele nell’opera ‘Je so pazzo’, diretta da Nicola Prosatore. Le riprese inizieranno presto e dovrebbero arrivare al grande schermo entro la fine dell’anno.

Pino Daniele – www.donnaglamour.it

‘Je so pazzo’ sarà un’opera tratta dal libro biografico scritto da Alessandro Daniele, figlio del cantautore Pino, e ripercorrerà le tappe fondamentali della sua vita. Nell’opera, quindi, ci sarà spazio all’infanzia nei quartieri popolari di Napoli, segnata da difficoltà economiche, ma anche il boom a livello artistico che ha portato Pino Daniele ad essere una delle voci più amate della musica italiana.

Il progetto cinematografico era già stato annunciato a novembre 2024 e, adesso, l’attesa è finita visto che le riprese, come detto, inizieranno salvo contrordini a marzo.

Come si prepara l’attore: i 20kg in più e la chitarra

Dalle informazioni trapelate sull’opera e che riguardano anche Caiazzo, è stato possibile capire come il ragazzo, al fine di avvicinarsi il più possibile alla figura di Pino Daniele, abbia intrapreso un percorso di preparazione molto impegnativo. Oltre a studiare a fondo la personalità e la storia del cantautore, l’attore sta prendendo lezioni di chitarra per riprodurre il sound tipico dell’artista.

Ma non solo. Il cambiamento che stravolgerà la vita di Caiazzo sarà quello relativo all’aspetto fisico. Per diventare a tutti gli effetti Pino Daniele, infatti, il ragazzo dovrebbe aumentare di peso andando a prendere circa 20kg. Questo tipo di trasformazione fisica conferma la serietà con cui l’attore di Mare Fuori stia prendendo tale esperienza lavorativa oltre al desiderio di restituire un’interpretazione autentica del grande Pino.