Chiara Ferragni, il look audace: “Ma cosa ne pensa il tuo fidanzato?”

Stile sì, ma anche tanta audacia: il recente look di Chiara Ferragni per la Fashion Week ha scatenato diverse reazioni.

Dopo essersi ripresa la scena con una importante copertina di un noto magazine, Chiara Ferragni, icona di stile e imprenditrice digitale, ha incantato la Milano Fashion Week con un look audace e sofisticato in occasione dell’evento esclusivo di Francesco Muraro. La nota influencer è stata tra le protagoniste della serata, attirando l’attenzione con un outfit che ha saputo coniugare sensualità ed eleganza in modo impeccabile. Allo stesso tempo, però, la donna ha attirato diverse critiche sui social.

Chiara Ferragni, il look alla Fashion Week

Attraverso un post su Instagram, Chiara Ferragni ha fatto vedere nelle scorse ore di essere stata presente all’evento di Francesco Muraro in occasione della Milano Fashion Week. La donna ha attirato l’attenzione, come detto, per il suo look decisamente audace con tanto di scollatura vistosa e spacco vertiginoso sulle gambe.

Chiara Ferragni – www.donnaglamour.it

Nel dettaglio, l’abito nero total black era caratterizzato da un drappeggio profondo sul davanti che lasciava intravedere il décolleté, cosa che ha reso il tutto decisamente provocante, senza però perdere in raffinatezza. La silhouette fluida del vestito, con una gonna dallo spacco vertiginoso, ha enfatizzato le lunghe gambe della Ferragni, creando un effetto di movimento che ha reso l’outfit ancora più scenografico. A completare l’outfit, Chiara ha scelto un paio di occhiali da sole oversize.

Le reazioni e le polemiche

Al netto dello stile pazzesco della Ferragni che è innegabile, le foto del look hanno generato diverse reazioni, non solo positive. “Ma perché denudarsi così?”, ha domandato un utente. “Ma la madre del tuo fidanzato e il tuo fidanzato stesso cosa pensano quando ti vesti così”, ha chiesto con fare polemico un altro seguace. “Sei mamma”, ha invece tuonato un hater. Insomma, aldilà della bellezza della Ferragni, ogni sua mossa è destinata a far parlare. Anche quando si tratta di scelte di stile e di moda.