Grande Fratello, tutti fuori dalla Casa: restano solo in tre, cosa è successo

L’annuncio del Grande Fratello sui concorrenti del reality show. Nella Casa sono rimasti, per ora, solo tre inquilini.

Gli attimi di tensione con le urla nella Casa sembrano essere stati superati. Al Grande Fratello, infatti, ci sono novità: i concorrenti sono stati “mandati fuori”, ma non tutti. In tre sono rimasti all’interno dell’abitazione. L’annuncio è arrivato dalla produzione del programma con tanto di post social che ha generato diverse reazioni.

Grande Fratello, concorrenti fuori dalla Casa: l’annuncio

Novità importanti al Grande Fratello dove la produzione ha dato in queste ore un particolare annuncio relativo ai concorrenti della Casa. Infatti, tutti gli inquilini, fatta eccezione per sole tre persone, hanno ricevuto una sorpresa e sono stati autorizzati a lasciare la dimora per qualche tempo. Sui social sono arrivate le parole ufficiali.

Grande Fratello logo – www.donnaglamour.it

Tramite un comunicato ufficiale pubblicato anche con un post sui social, il GF ha fatto sapere: “A sorpresa Grande Fratello concede ai suoi ‘inquilini’ un’altra giornata particolare. Nella Casa, per qualche ora, resteranno gli ultimi tre concorrenti entrati: Maria Teresa, Federico e Mattia”. Insomma, per i ragazzi e le ragazze che stanno partecipando da più tempo è stato concesso un po’ di relax anche in vista delle fasi conclusive del reality.

Le reazioni dei telespettatori e fan social

La notizia del “permesso” arrivato per i concorrenti ha destato particolare clamore. Infatti, i telespettatori e gli utenti del web hanno mosso qualche critica per tale decisione. “Non è più il GF di una volta“, ha scritto un seguace. “Ma come? Ancora una sorpresa? Ma ormai stanno in vacanza”, ha aggiunto un altro. Altri telespettatori hanno mosso ulteriori polemiche facendo riferimento al fatto che queste uscite rovinino il senso del reality. “Ormai fanno quello che vogliono. Sembra un campeggio estivo. Ma va va”, ha commentato, invece, Alessandro Rosica, famoso per essere L’Investigatore Social, noto esperto di gossip e spettacolo.