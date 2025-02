La Fashion Week di Belen e Rosalinda Cannavò fa scoppiare le polemiche: cosa è successo

Polemiche social su Belen Rodriguez e Rosalinda Cannavò che hanno fatto vedere come vivono la Fashion Week “in famiglia”.

La Milano Fashion Week si sta letteralmente prendendo la scena negli ultimi giorni. Eppure, c’è qualcuno che ha deciso di viverla a modo suo. Di chi stiamo parlando? Di Belen Rodriguez – che ha di recente parlato del suo momento difficile – e di Rosalinda Cannavò che hanno optato per vivee questo evento di moda in modo molto originale e… “in famiglia”. Peccato che a fronte di questa scelta qualche haters social le abbia criticate.

Belen e Rosalinda Cannavò: la Fashion Week in famiglia

Modelle, conduttrici e influencer sono protagoniste alla Fashion Week prendendo parte ad eventi e sfilate. Ben diversa, invece, è la routine di questi giorni di Belen e Rosalinda Cannavò che, a loro modo, stanno vivendo questo periodo in famiglia, orgogliose della loro scelta che ha visto i figli venire prima dell’evento di moda.

Rosalinda Cannavò – www.donnaglamour.it

Nello specifico Belen ha fatto vedere come Santiago e Luna Marì siano i suoi modelli e senza giri di parole ha ironizzato: “La mia Fashion Week”. Più o meno allo stesso modo, la Cannavò ha spiegato come la sua decisione di non avvicinarsi agli eventi di questa edizione della FW è dettata dall’essere concentrata sulla sua piccola da poco arrivata: “… è sempre stato un periodo pieno per me tra eventi e sfilate. Quest’anno invece poco o niente. La verità? La mia priorità ora ha un nome e un visino dolcissimo: mia figlia […]”, ha scritto la donna.

Le critiche social

Sebbene la volontà di entrambe le donne fosse quella di evidenziare l’amore per i propri figli e la gioia nello stare con loro, molti haters hanno iniziato a commentare i post delle due in modo molto antipatico. Se Belen se l’è cavata con poco (in tanti infatti si sono congratulati con lei per l’ironia), diverso il discorso per la Cannavò.

Sotto ad alcuni contenuti di Rosalinda, infatti, ecco che è stato possibile leggere commenti molto forti come: “Le neomamme che fanno una lavoro ‘normale’ allora cosa dovrebbero fare, uccidersi? In tutto questo il padre non esiste? Giusto per sapere”. E ancora: “Ma solo lei è diventata madre? E noi comuni mortali?”. Insomma, staremo a vedere se la situazione tornerà ad essere serena o se ci saranno ulteriori commenti ed eventuali repliche.