Dopo l’addio da Raimondo Todaro, Francesca Tocca sembra poter aver trovato un nuovo compagno. La segnalazione.

Hanno di recente annunciato la fine della loro relazione ma a quanto pare Francesca Tocca e Raimondo Todaro starebbero andando avanti senza particolari problemi. Almeno la ballerina che è stata protagonista di una recente indiscrezione che la vorrebbe vicina ad un altro uomo. Sui social, ecco la segnalazione arrivata all’esperta di gossip, Deianira Marzano.

Francesca Tocca, l’addio con Raimondo Todaro

Poco più di un mese fa, Francesca Tocca e Raimondo Todaro avevano annunciato in modo ufficiale la fine della loro relazione. In particolare, la coppia aveva fatto sapere, dopo mesi di rumors, di aver intrapreso strade differenti a livello sentimentale. I due erano riusciti in questo modo a far smettere le continue voci sul loro conto.

“Consapevoli di aver dato tutto noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, certi del bene e del rispetto che sempre avremo l’uno per l’altra e dell’unione che per sempre avrà la nostra famiglia, abbiamo deciso di proseguire il nostro percorso di vita singolarmente. Rai e Fra”. Erano state queste le parole dei due volti della tv solamente poco più di un mese fa. Adesso le possibili novità…

La segnalazione sulla Tocca

Al netto della separazione da Todaro, però, la Tocca non è stata immune da indiscrezioni a livello amoroso. Infatti, all’esperta di gossip Deianira Marzano è arrivata una segnalazione che vorrebbe la ballerina di Amici vicina a Davide Greco, barbiere di Sfera Ebbasta. Una utente ha segnalato all’esperta alcuni messaggi sospetti di tale Greco sotto ai post della ballerina. Oltre ai suoi ci sarebbero anche quelli di qualche suo amico che potrebbero far intendere come il ragazzo si sia effettivamente avvicinato alla bella Francesca. Al momento, ovviamente, niente di confermato. Si attendono ufficialità o smentite sul tema.