“Situazione dolorosa ma…”: il messaggio di Clizia Incorvaia su Eleonora Giorgi

La famiglia di Eleonora Giorgi non sta vivendo un momento facile e anche per Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro, la situazione non è facile.

Nelle scorse ore l’annuncio di Barbara Palombelli aveva fatto preoccupare tutti per quanto riguarda le condizioni di salute di Eleonora Giorgi. Adesso, a far comprendere come la situazione della famosa attrice sia davvero critica ci ha pensato anche Clizia Incorvaia, moglie di Paolo Ciavarro, figlio appunto della donna. Un messaggio dell’influencer ha fatto comprendere le difficoltà del momento.

Come sta Eleonora Giorgi

Che le condizioni di salute di Eleonora Giorgi siano critiche lo si era capito ma, evidentemente, nelle ultime settimane la situazione sembra essere peggiorata ulteriormente. L’attrice sta lottando con un tumore al pancreas che, a quanto è noto, non le starebbe dando grandi possibilità. Anzi, per stessa ammissione della donna, ormai solo un miracolo potrebbe salvarla.

Eleonora Giorgi – www.donnaglamour.it

La Giorgi si trova in una clinica dove il personale medico si sta prendendo cura di lei. La donna aveva parlato al Corriere della Sera della sua situazione facendo riferimento alle sue giornate di lotta e anche di dolore, al netto delle terapie per soffrire di meno.

Clizia Incorvaia e il messaggio social

Adesso, anche il messaggio di Clizia Incorvaia che è tornata a lavorare ma con un magone nello stomaco non indifferente: “Nonostante la situazione dolorosa che sto vivendo con la mia famiglia, sono partita per lavoro”, ha scritto in un post Instagram la donna. “Lo faccio con l’assoluto appoggio di mia suocera, di mio marito, che fanno sempre il tifo per me!”, ha aggiunto facendo riferimento al suo ruolo da invitata per Gente alla Milano Fashion Week. “Certo sara meno semplice del solito, ma cercherò di essere ugualmente una “nuvola rosa” come mi chiama Ele. Per portare quel velo di leggerezza che aiuta tutti noi ad affrontare i momenti della vita”, le sue parole commosse.