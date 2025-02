Jacqueline Luna Di Giacomo mostra la pancia dopo il parto: “Ecco cosa provo”

Dopo aver dato alla luce il piccolo Enea, Jacqueline Luna Di Giacomo ha deciso di mostrare il suo corpo cambiato e non solo.

Il piccolo “ritocco naturale” pochi giorni fa e adesso una foto che vuole essere un messaggio per tutte le donne e per tutte le mamme. Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante Ultimo e figlia della ballerina Heather Parisi, ha condiviso sui social una riflessione profonda e sincera sul proprio corpo dopo la gravidanza.

Jacqueline Luna Di Giacomo e la foto della “pancia”

Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo e figlia di Heather Parisi, ha deciso di condividere sui social una riflessione profonda sul proprio corpo dopo pochi mesi dalla gravidanza. In una storia su Instagram, la ragazza ha pubblicato una foto in cui si è mostrata mentre allattava il suo Enea, accompagnando il tutto da parole che raccontano il cambiamento fisico e l’accettazione di sé dopo la maternità.

“Stasera mentre allatto vedo la mia pancetta e ci tengo a condividerla per ricordare alle mamme dello sforzo a cui viene sottoposto il nostro corpo. A me la gravidanza mi ha regalato un amore per me stessa che prima forse mancava un po’”, ha scritto Jacqueline. Un messaggio che, di fatto, ha celebrato la bellezza e la forza del corpo femminile, spesso sottovalutato per i cambiamenti che affronta durante e dopo la gravidanza.

La grande ironia e il messaggio profondo

Accettare il proprio corpo dopo una trasformazione così importante non è sempre facile, ma Jacqueline ha dimostrato di affrontare questa fase con grande consapevolezza. Le sue parole non solo hanno trasmesso amore per sé stessa, ma hanno dato anche un incoraggiamento a tutte le mamme a vedere il proprio corpo con occhi più gentili.

Con un tocco di ironia e leggerezza, infatti, la Di Giacomo ha pure aggiunto nella sua storia social: “In più questa ciccia bedda mi mette carica per gli allenamenti… ed è morbidosa… so na donna de sostanza insommmmma“. Una frase che dimostra quanto sia importante affrontare il cambiamento con autoironia e accettazione.

Il suo messaggio ha ricevuto sicuramente grande apprezzamento da molte mamme che si sono riconosciute nelle sue parole.