Barbara De Rossi rivela i dettagli del malore che l’ha colpita pochi giorni fa: “Non riuscivo proprio a reggermi, cadevo per terra”.

Pochi giorni fa il mondo dello spettacolo ha vissuto momenti di tensione in seguito alla notizia del malore che ha colto l’attrice Barbara De Rossi pochi minuti prima di un’ospitata al programma Donne al bivio.

Ma dopo il recupero, l’attrice è stata ospite di Alberto Matano a La vita in diretta, dove ha rivelato i dettagli di quanto successo e i motivi che hanno portato al ricovero.

Barbara De Rossi: il momento drammatico e la diagnosi

Durante il racconto, Barbara De Rossi ha raccontato la paura vissuta: “Non riuscivo a reggermi, cadevo per terra, anche da sdraiata, girava tutto” ha dichiarato l’attrice, visibilmente provata nel ripercorrere quei momenti.

Monica Setta

Per sua fortuna, Monica Setta, conduttrice del programma, l’ha accompagnata in albergo, ma la situazione è peggiorata, tanto che Barbara ha chiamato suo marito che l’ha portata d’urgenza al pronto soccorso.

Dopo vari esami e indagini, i medici hanno diagnosticato una labirintite fulminante, una condizione che può verificarsi in qualsiasi momento e che, nel suo caso, ha suscitato molta paura.

Un recupero che arriva dopo giorni di ansia

La De Rossi non ha nascosto di aver avuto un grande timore, temendo addirittura per la sua vita. “Ho avuto paura di morire, non capivo cosa mi stesse succedendo“, ha affermato.

Dopo essere stata sottoposta a una Tac e a una risonanza magnetica, è stata finalmente messa a riposo. La diagnosi di labirintite è arrivata, e con essa la certezza che la situazione sarebbe migliorata.

Dopo due giorni su una barella, Barbara De Rossi ha voluto ringraziare il reparto di neurologia del Policlinico Gemelli per la loro professionalità.

Fortunatamente, dopo aver ricevuto le cure necessarie, Barbara De Rossi si è ripresa completamente. L’attrice è tornata a casa, in Toscana, e l’incidente è ormai un brutto ricordo.