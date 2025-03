Pierdavide Carone vince ‘Ora o Mai Più’: l’omaggio strappalacrime

Dopo settimane di esibizioni, ‘Ora o Mai Più’ ha un suo vincitore: Pierdavide Carone trionfa e incanta tutti anche con un omaggio speciale.

Si è conclusa la trasmissione di successo su Rai 1 ‘Ora o Mai Più’ condotta da Marco Liorni. Al netto delle scintille legate soprattutto a qualche botta e risposta di troppo tra Valerio Scanu e i coach, alla fine ha trionfato la musica con Pierdavide Carone eletto vincitore. Il cantautore ha avuto successo in questa edizione del programma omaggiando, alla fine, Lucio Dalla e incantando tutti.

Pierdavide Carone vince ‘Ora o Mai Più’

Era sicuramente tra i protagonisti più attesi di questa prima edizione di ‘Ora o Mai Più‘ su Rai 1 e Pierdavide Carone non ha deluso le aspettative sul suo conto. Il cantautore, infatti, al netto di qualche piccola iniziale polemica legata al suo passato, ha trovato piano piano la forza e la fiducia di mostrare tutto il suo talento arrivando a convincere giudici e pubblico da casa.

Pierdavide Carone – www.donnaglamour.it

Carone ha vinto la puntata finale di ‘Ora o Mai Più‘, andata in onda sabato 1 marzo 2025. Il cantante si è esibito con due brani, di cui uno è stato ‘La sera dei miracoli’ di Lucio Dalla. L’artista è riuscito a convincere tutti posizionandosi in vetta alla classifica. Per la finale della trasmissione condotta da Marco Liorni sono cambiate le modalità di voto con i concorrenti che sono stati votati sia dal tutor che dal pubblico. Alla valutazione degli otto Maestri si è poi aggiunto anche il voto di cento persone del pubblico. Alla fine, come detto, è stato Carone a vincere battendo nella sfida conclusiva Matteo Amantia Sugarfree.

L’omaggio toccante

Per la finale, Matteo Amantia ha cantato insieme ad Alex Britti, ‘Oggi sono io’, mentre Pierdavide Carone ha omaggiato Lucio Dalla con ‘La notte dei miracoli’, esibendosi insieme a Gigliola Cinquetti. In questo senso non è mancata anche una importante dedica e un ricordo toccante: “Il primo marzo del 2012 Lucio Dalla ci lasciava, quindi mi sembra un cerchio che si chiude, oggi sono 12 anni dalla morte”, ha raccontato l’artista prima dell’esibizione finale che lo ha portato ad emozionare giudici e pubblico e gli ha consentito appunto di trionfare con il 53% dei voti.