Le confessioni di Carmen Di Pietro tra lavoro e vita privata con particolare focus sulla pensione di reversibilità che ancora percepisce.

Sempre scoppiettante e piena di energie, Carmen Di Pietro è stata protagonista a Verissimo su Canale 5 con Silvia Toffanin. Il noto volto della tv è tornato a far parlae dopo le rivelazioni in passato a Belve che avevano fatto discutere. Durante il faccia a faccia negli studi Mediaset, questa volta, ecco le parole sull’amore, sulle paure ma anche sulla pensione di reversibilità che ancora oggi la donna mantiene.

Carmen Di Pietro, la chirurgia e le paure

Nel salotto di Canale 5 di Verissimo, Carmen Di Pietro ha avuto modo di confessarsi su più temi. Tra le curiosità ammesse dalla donna quelle legate ai ritocchini ed in particolare ai filler e a certe punturine. Sul tema la simpaticissima Carmen non ha nascosto nulla: “Certo che le faccio, perché dovrei nasconderlo”.

Interessante anche alcuni dettagli su una sua paura: “Sono claustrofobica e si è fermato il treno per 10 minuti. Prima di salire sul treno sono andata dal capotreno per dirglielo. Ho cambiato due psicologi per curare la claustrofobia, ma niente da fare”, ha detto ancora la Di Pietro nello studio di Canale 5.

L’amore e la pensione di reversibilità

Toccando temi ben diversi, poi, a Verissimo la Di Pietro ha parlato di amore. Dopo aver commentato il rapporto con i figli, ecco quello sull’ex compagno Sandro Paternostro, deceduto nel 2000. “Lui è stato tutto: un fidanzato, un amante, un papà, mi dava il senso di protezione che un ventenne non mi avrebbe mai dato”.

Legato all’uomo c’è anche un altro dettaglio, quello della pensione di reversibilità. La Di Pietro, a domanda precisa della Toffanin, non si è tirata indietro ammettendo: “Ce l’ho ancora. Essendo vedova, perché dovrei vergognarmi? Allora tutte le vedove si dovrebbero vergognare di prendere la pensione di reversibilità?”.