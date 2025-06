Dal ritorno di fiamma tra Arisa e l’ex al bacio Fedez-Clara: i gossip della settimana

Tante notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della tv in questi giorni: andiamo a vedere i migliori gossip della settimana.

Non sono mancate in questi ultimi giorni le notizie dal mondo dei social, del piccolo schermo e in generale dello spettacolo. Oltre alla simpaticissima intervista di Bianca Balti a Belve, a prendersi la scena sono stati, proprio nelle ultime ore, Fedez e Clara pizzicati in quello che tutti hanno considerato un bacio. Andiamo a scoprire a questo punto quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 2 al 6 giugno 2025.

I gossip della settimana: il bacio Fedez-Clara

Chiacchieratissimi ormai da settimane per via del curioso e inedito feeling, apparentemente, fino a poco tempo fa, solo lavorativo, Fedez e Clara hanno attirato l’attenzione su di sé per via di uno scatto diventato virale che li ritrae mentre sembrano darsi un bacio sulle labbra. Un qualcosa che ha generato diverse reazioni, anche da parte della giovane cantante.

La foto del presunto bacio tra il rapper e l’artista è sembrato a tutti piuttosto palese ma Clara, dal canto suo, ha parlato di “invenzioni sulla mia vita privata”. Cosa ci sarà di vero tra loro?

Paura per Aldo Montano ricoverato

Hanno destato preoccupazione le condizioni di salute di Aldo Montano. Il noto ex atleta della scherma, infatti, ha raccontato di essere stato sottoposto ad un intervento e di trovarsi ricoverato in ospedale. La speranza è che l’uomo possa riprendersi presto.

Rottura tra Michela Persico e Daniele Rugani

Indubbiamente è stata la notizia della settimana: Michela Persico e Daniele Rugani in crisi e verso la rottura. La coppia formata dal calciatore e della modella, infatti, era stata al centro di svariate voci poi, in qualche modo, confermate dai comportamenti e dalle parole della donna. I due, convolati a nozze circa un anno fa, sembrano essere giunti al capolinea.

La bionda misteriosa con Stefano De Martino

Tra le tante notizie che hanno visto protagonista in questi ultimi giorni Stefano De Martino, sicuramente ha fatto scalpore quella legata ad una bellissima ragazza bionda pizzicata in compagnia del conduttore su una imponente imbarcazione. L’identità della donna sarebbe stata svelata dall’esperto di gossip Alessandro Rosica con tanto di dettagli “bollenti”.

Arisa, il ritorno di fiamma con l’ex

Ci sarebbero belle notizie nella vita privata di Arisa. La cantante, infatti, avrebbe ritrovato l’amore con il suo ex, Walter Ricci. Pare che tra i due ci sia in corso un ritorno di fiamma con la coppia che avrebbe trascorso una romantica vacanza a Sharm el Sheik. Sarà davvero così?