Aldo Montano ricoverato per un infortunio alla spalla: il messaggio su Instagram e il sostegno della famiglia.

Aldo Montano, celebre schermidore italiano e volto noto anche del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip, è stato ricoverato nei giorni scorsi presso l’Ospedale di Sassuolo. L’annuncio è arrivato tramite un post pubblicato su Instagram, in cui l’atleta ha condiviso con i fan il motivo del ricovero: un infortunio alla spalla causato dagli anni di intensa attività sportiva, e non è la prima volta che Montano si ritrova in sala operatoria. Ma scopriamo tutti i dettagli e come sta adesso l’atleta.

Aldo Montano: l’intervento e il ringraziamento ai medici

Nel post pubblicato sul suo profilo Instagram, Montano ha dichiarato: “La scherma mi ha dato tutto. Medaglie, emozioni, soddisfazioni. Ma in cambio ha chiesto il conto… pezzo per pezzo“.

Montano si è affidato al professor Giuseppe Porcellini e al team dell’Ospedale di Sassuolo per questo “Pit stop tecnico“, come lui stesso lo ha definito.

L’intervento alla spalla rappresenta un passaggio obbligato per tornare in forma, come ha sottolineato nel suo messaggio motivazionale: “Un altro passaggio obbligato per tornare a sentirmi al 100%—dentro e fuori dalla pedana“.

Il campione ha voluto ringraziare pubblicamente lo staff medico per il supporto, dimostrando ancora una volta grande gratitudine e rispetto verso chi lo sta aiutando nel percorso di guarigione.

Il sostegno della famiglia: Olga Plachina sempre al suo fianco

Come già accaduto in passato, anche in questo momento difficile Aldo Montano ha potuto contare sul sostegno della moglie, la campionessa olimpica Olga Plachina, e dei figli Olimpia e Mario Jr. La famiglia, presente e affettuosa, rappresenta per lui un punto di forza fondamentale.

L’infortunio alla spalla non è il primo né sarà l’ultimo, come ha ammesso con autoironia e determinazione: “Non è la prima riparazione… e non sarà l’ultima. Ma sapete com’è: i guerrieri non si fermano, cadono, si rialzano e ripartono“.