Le parole del giornalista Craig Scarborough riaccendono il mistero sulle condizioni di salute di Michael Schumacher.

Non solo Briatore, che recentemente ha svelato a quanto ammonta la paghetta del figlio Nathan, ha parlato di Michael Schumacher. In queste ore, infatti, è tornato a far discutere il nome dell’ex pilota di Formula 1, dopo una dichiarazione del giornalista inglese Craig Scarborough.

Le sue parole, scritte dal Sun e riportate da Il Sussidiario, arrivano tramite una fonte anonima ma molto vicina alla famiglia Schumacher e gettano una nuova ombra sul futuro e le condizioni dell’ex campione.

Michael Schumacher, il mistero sulla sua salute si infittisce

Le parole del giornalista Craig Scarborough si inseriscono in un quadro in cui le notizie su Michael Schumacher sono sempre più rare. La famiglia ha chiesto fin dall’inizio rispetto per la propria privacy, e solo pochissime persone hanno accesso diretto a lui. Tra queste c’è Jean Todt, suo storico amico ed ex team principal in Ferrari, che tempo fa ha affermato con discrezione: “Non è più lo Schumacher che conosciamo“.

Le nuove rivelazione del giornalista inglese

Craig Scarborough segue la Formula 1 da circa venticinque anni, un’esperienza iniziata proprio quando Michael Schumacher trionfava in Ferrari. Intervistato dal Sun, aggiunge Il Sussidiario, ha raccontato di aver ricevuto informazioni da una persona “molto, molto vicina” alla famiglia del campione tedesco.

La fonte, mantenuta anonima, avrebbe dichiarato: “Non sentiremo parlare più di lui“, una frase che, sebbene breve, risuona come una conferma dell’intenzione della famiglia di proseguire sulla via del silenzio. Ma il mistero si infittisce con un’altra frase, altrettanto significativa quanto enigmatica: “È in una posizione comoda“.

Non è chiaro cosa volesse dire con precisione la fonte, ma l’espressione può essere interpretata in due modi. Da una parte, conferma l’intenzione di non fornire ulteriori dettagli. Dall’altra, il termine “comoda” potrebbe lasciare intendere che, pur nelle sue condizioni, l’ex pilota sia accudito nel miglior modo possibile, forse anche in una situazione di relativa stabilità.